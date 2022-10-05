Белый дом прокомментировал скандальные заявления Илона Маска об Украине
Илон Маск (Фото:REUTERS/Stephen Lam)
В Белом доме прокомментировали скандальные предложения американского предпринимателя Илона Маска по поводу завершения войны в Украине.
Как заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, все, что касается Украины, не будет обсуждаться без Украины.
«Это их решение, когда дело касается любой дипломатии или переговоров по этому поводу. И потому я оставляю это по усмотрению украинского народа», — отметила она.
Представительница Белого дома сказала, что США позаботятся о том, чтобы «быть рядом с украинцами, когда они будут бороться за свой суверенитет».
«И это решение об их суверенитете, свободе, демократии будет приниматься вместе с ними», — добавила она.
Вечером 3 октября Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter опрос, в котором сформулировал, «наиболее вероятный исход» войны России против Украины. В нем содержалось четыре пункта:
- «провести заново выборы в аннексированных Россией регионах под наблюдением ООН [вероятно, Маск подразумевал нелегитимные „референдумы“ о присоединении к РФ]». «Россия уходит, если таковой будет воля народа», — добавил он;
- Крым становится формальной частью России, «как это было с 1783 года (до „ошибки“ Хрущева)»;
- гарантия водоснабжения Крыма [со стороны Украины];
- Украина остается нейтральным государством.
После активной негативной реакции общественности на свои скандальные заявления миллиардер попытался оправдаться, заявив о поддержке Украины.