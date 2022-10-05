Белый дом прокомментировал скандальные заявления Илона Маска об Украине 5 октября, 11:24 Илон Маск (Фото:REUTERS/Stephen Lam)

В Белом доме прокомментировали скандальные предложения американского предпринимателя Илона Маска по поводу завершения войны в Украине.

Как заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, все, что касается Украины, не будет обсуждаться без Украины.

«Это их решение, когда дело касается любой дипломатии или переговоров по этому поводу. И потому я оставляю это по усмотрению украинского народа», — отметила она.

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Представительница Белого дома сказала, что США позаботятся о том, чтобы «быть рядом с украинцами, когда они будут бороться за свой суверенитет».

«И это решение об их суверенитете, свободе, демократии будет приниматься вместе с ними», — добавила она.

Вечером 3 октября Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter опрос, в котором сформулировал, «наиболее вероятный исход» войны России против Украины. В нем содержалось четыре пункта:

«провести заново выборы в аннексированных Россией регионах под наблюдением ООН [вероятно, Маск подразумевал нелегитимные „референдумы“ о присоединении к РФ]». «Россия уходит, если таковой будет воля народа», — добавил он;

Крым становится формальной частью России, «как это было с 1783 года ( до „ошибки“ Хрущева)»;

до „ошибки“ Хрущева)»; гарантия водоснабжения Крыма [со стороны Украины];

Украина остается нейтральным государством.

После активной негативной реакции общественности на свои скандальные заявления миллиардер попытался оправдаться, заявив о поддержке Украины.