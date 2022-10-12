«Полезный идиот». Некомпетентность Илона Маска сыграла на руку российской пропаганде — Тизенгаузен

12 октября, 18:05
Эксклюзив НВ
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Илон Маск (Фото:REUTERS/Mike Blake)

Илон Маск (Фото:REUTERS/Mike Blake)

Политолог Борис Тизенгаузен в эфире Радио НВ прокомментировал скандальные твиты главы SpaceX и Tesla Илона Маска.

По мнению политолога, опубликованные Маском твиты про Украину были пропитаны российскими контекстом и пропагандистской риторикой.

https://www.youtube.com/watch?v=gA6hLNmf30Y&t=13s&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92

«Рядом с Маском находился человек погруженный в пропагандистские нарративы либо он сам прочитал это где-то, либо же серый лоббист принес это ему», — пояснил Тизенгаузен.

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По словам политолога, Илон Маск не впервые высказывается на геополитические темы, в которых не обладает достаточной экспертизой. Тизенгаузен напомнил, что ранее Маск публиковал одиозные заявления про Боливию и Тайвань, за которые так же был раскритикован общественностью и получил ряд замечаний о собственной некомпетентности.

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«Я думаю, что в Кремле сейчас ставят на всех, на кого можно поставить, кого можно купить, замотивировать и так далее. Понятное дело, что Маск — самый богатый человек в мире, ему особо деньги не нужны. Он просто сделал одну вещь, характерную для публичных людей с огромными охватами, он залез в тему, в которой он абсолютно некомпетентен. <...> Поэтому Россия применила свои все возможные информационные арсеналы для того, чтобы раскрутить вот этот твит. <...> Для России Маск оказался полезным идиотом в данном случае», — подытожил Тизенгаузен.

Редактор: Анаид Агаджанова

Теги:   Крым Российская агрессия Твиттер Российская пропаганда Радио НВ Илон Маск Война России против Украины аннексия

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