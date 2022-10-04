В Кремле назвали «позитивным фактом» скандальные твиты Маска о войне РФ против Украины

4 октября, 14:47
Поделиться:
Песков назвал Илона Маска человеком, который «ищет пути мирного выхода из ситуации» (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool/Reuters)

Песков назвал Илона Маска человеком, который «ищет пути мирного выхода из ситуации» (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool/Reuters)

В Кремле назвали «весьма позитивными» скандальные предложения американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска о возможном окончании войны России против Украины и достижении мира.

«На самом деле, это весьма позитивно, что такой человек, как Илон Маск, ищет пути мирного выхода из ситуации», — сказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, пишут пропагандистские РИА Новости.

Видео дня

При этом он добавил, что достижение мира без выполнения условий России невозможно.

https://www.youtube.com/watch?v=t9nVFwLbNdE

Песков также заявил, что многие идеи Маска, которые он опубликовал в Twitter, «заслуживают внимания».

Читайте также:
Президент Литвы отреагировал на «формулу мира» Илона Маска: когда кто-то ворует колеса Теслы, это не делает его владельцем

«Что касается проведения референдумов, жители уже высказали свое мнение. И здесь ничего другого быть не может. Но, еще раз повторяю, сам по себе факт весьма позитивный», — сказал он.

Накануне у себя в Twitter Илон Маск предложил пользователям проголосовать за свой вариант окончания полномасштабной войны России против Украины. Он включал референдумы во временно захваченных страной-агрессором регионах под эгидой ООН, передачу Крыма России и гарантирование его водоснабжения, а также «нейтральный» статус Украины.

Читайте также:
Дмитрий Тузов
Дмитрий Тузов
Маск не понимает, что такое Россия и кто такой Путин. Почему это опасно

После этого президент Украины Владимир Зеленский спросил у пользователей Twitter, какой Илон Маск им больше нравится: который поддерживает Украину или который поддерживает Россию.

Старший советник Конгресса США Пол Массаро предложил свои варианты: Украина освобождает всю свою суверенную территорию, а Россия деколонизируется, демилитаризуется и денуклеаризируется (лишается ядерного оружия).

После активной реакции общественности на свои скандальные заявления миллиардер попытался оправдаться, заявив о поддержке Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Россия Кремль Дмитрий Песков Илон Маск Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X