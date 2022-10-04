В Кремле назвали «позитивным фактом» скандальные твиты Маска о войне РФ против Украины 4 октября, 14:47 Песков назвал Илона Маска человеком, который «ищет пути мирного выхода из ситуации» (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool/Reuters)

В Кремле назвали «весьма позитивными» скандальные предложения американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска о возможном окончании войны России против Украины и достижении мира.

«На самом деле, это весьма позитивно, что такой человек, как Илон Маск, ищет пути мирного выхода из ситуации», — сказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, пишут пропагандистские РИА Новости.

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При этом он добавил, что достижение мира без выполнения условий России невозможно.

Песков также заявил, что многие идеи Маска, которые он опубликовал в Twitter, «заслуживают внимания».

«Что касается проведения референдумов, жители уже высказали свое мнение. И здесь ничего другого быть не может. Но, еще раз повторяю, сам по себе факт весьма позитивный», — сказал он.

Накануне у себя в Twitter Илон Маск предложил пользователям проголосовать за свой вариант окончания полномасштабной войны России против Украины. Он включал референдумы во временно захваченных страной-агрессором регионах под эгидой ООН, передачу Крыма России и гарантирование его водоснабжения, а также «нейтральный» статус Украины.

После этого президент Украины Владимир Зеленский спросил у пользователей Twitter, какой Илон Маск им больше нравится: который поддерживает Украину или который поддерживает Россию.

Старший советник Конгресса США Пол Массаро предложил свои варианты: Украина освобождает всю свою суверенную территорию, а Россия деколонизируется, демилитаризуется и денуклеаризируется (лишается ядерного оружия).



После активной реакции общественности на свои скандальные заявления миллиардер попытался оправдаться, заявив о поддержке Украины.

