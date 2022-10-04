Глава Минобороны Литвы о скандальных твитах Маска: Попался на ядерный шантаж РФ 4 октября, 10:20 Илон Маск (Фото:REUTERS/Adrees Latif)

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прокомментировал скандал вокруг предпринимателя Илона Маска, который предложил «условия мира» Украине.

У себя в Twitter литовский министр отметил, что Кремль намеренно нагнетает ядерное напряжение, стремясь посеять страх, и Маск на это попался.

«После того как Путин помахал некоторыми флагами относительно ядерного оружия, в западных СМИ начала циркулировать дезинформация о якобы „конвоях с ядерным оружием“. Этого не происходит, но „ядерная температура“, вызванная Кремлем, приносит дивиденды страха. Первым на это попался Илон Маск», — написал он.

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Накануне у себя в Twitter Илон Маск предложил пользователям проголосовать за свой вариант окончания полномасштабной войны России против Украины, который включает референдумы во временно захваченных страной-агрессором регионах, передачу Крыма России и гарантирование его водоснабжения, а также «нейтральный» статус Украины.

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Бизнесмен считает, что «таким, скорее всего, будет исход войны». Маск также утверждает, что, поскольку население России в три раза превышает население Украины, «победа Украины в тотальной войне маловероятна».