Маск опроверг разговор с Путиным перед публикацией своего варианта «мира» для Украины 11 октября, 21:04 Илон Маск (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск во вторник, 11 октября, опроверг информацию о недавнем разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным.

У себя в Twitter Маск написал, что последний раз говорил с Путиным около полутора лет назад, и они обсуждали вопросы, связанные с космосом.



Ранее издание Vice со ссылкой на политолога и основателя компании Eurasia Group Яна Бреммера сообщило, что Илон Маск перед своими скандальными твитами о варианте «мира» между Украиной и Россией говорил с российским диктатором Владимиром Путиным.

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В рассылке для подписчиков Бреммер сообщил, что узнал об этом от самого Маска. По его словам, бизнесмен сказал ему, что Путин «готов к переговорам», но только при условии, что страна-агрессор сохранит контроль над оккупированным Крымом, Украина навсегда станет нейтральным государством и «признает» попытки незаконной аннексии украинских Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

3 октября Маск в Twitter предложил пользователям проголосовать за свой вариант окончания полномасштабной войны России против Украины, который включает референдумы во временно захваченных страной-агрессором регионах, передачу Крыма России и гарантирование его водоснабжения, а также «нейтральный» статус Украины.

Бизнесмен считает, что «таким, скорее всего, будет исход войны». Маск также утверждает, что, поскольку население России в три раза превышает население Украины, «победа Украины в тотальной войне маловероятна».



После волны критики миллиардер заявил, что «все еще очень поддерживает Украину», но опасается эскалации.

