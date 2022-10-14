Маск объяснил отказ финансировать работу Starlink в Украине тем, что следует «рекомендациям» посла Мельника 14 октября, 12:26 После волны критики компания Маска SpaceX сообщила Пентагону, что больше не может финансировать работу систем Starlink в Украине (Фото:Aly Song/File Photo/Reuters)

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск подтвердил, что его компания SpaceX больше не будет финансировать работу систем Starlink в Украине.

В ответ на твит политтехнолога и политолога Джейсона Джей Смарта он заявил, что следует рекомендациям бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.

«Мы просто следуем его рекомендациям», — написал Маск.

Видео дня

Речь идет о резком ответе украинского дипломата миллиардеру после того, как Маск предложил свой вариант «мира» для Украины.

В ответ на его публикации в соцсетях Мельник заявил: «Отъеб***ь — мой очень дипломатичный ответ тебе, Илон Маск».

Накануне стало известно о том, что SpaceX сообщила Пентагону, что больше не может финансировать работу систем Starlink в Украине.

В компании Маска сообщили, что до конца года необходимо будет потратить порядка 120 миллионов долларов. Финансирование на 2023 год оценивается в 400 миллионов долларов. SpaceX предлагает Пентагону взять финансирование на себя.

Перед этим украинские власти сообщали о сбоях системы Starlink на линии фронта, но уже 13 октября работу спутникового интернета восстановили.

3 октября Маск в Twitter предложил пользователям проголосовать за свой вариант окончания полномасштабной войны России против Украины, который включает референдумы во временно захваченных страной-агрессором регионах, передачу Крыма России и гарантирование его водоснабжения, а также «нейтральный» статус Украины.

Бизнесмен считает, что «таким, скорее всего, будет исход войны». Маск также утверждает, что, поскольку население России в три раза превышает население Украины, «победа Украины в тотальной войне маловероятна».

После волны критики миллиардер заявил, что «все еще очень поддерживает Украину», но опасается эскалации.

Позже издание Vice со ссылкой на политолога и основателя компании Eurasia Group Яна Бреммера сообщило, что Илон Маск перед своими скандальными твитами о варианте «мира» между Украиной и Россией говорил с российским диктатором Владимиром Путиным.

Маск опроверг эти данные, заявив, что последний раз говорил с Путиным около полутора лет назад, и они обсуждали вопросы, связанные с космосом.