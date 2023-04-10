Илон Маск не захотел удалять твит Медведева об «исчезновении Украины» 10 апреля, 16:35 Маск позволяет российским чиновникам постить твиты с призывами к уничтожению Украины (Фото:REUTERS / Dado Ruvic / Illustration)

Владелец Twitter американский миллиардер Илон Маск заявил, что не будет ограничивать в публикациях российских чиновников, в том числе экс-президента РФ Дмитрия Медведева, публикующего призывы к уничтожению Украины.

Так, Маск отреагировал на критику пользователей по поводу недавней публикации Медведева о том, что «Украина исчезнет… потому что она никому не нужна», пишет Радио Свобода.

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Пользователи Twitter обвинили Маска в том, что он "не выполняет санкции" в отношении России и позволяет российским политикам пользоваться платформой.

"Не является ли это нарушением правил пользования - призывать к геноциду украинцев", - писали пользователи.

Владелец Twitter ответил, что люди должны сами принимать решение по этому поводу и отказался ограничивать аккаунты российских правительственных структур.

«Все новости в известной степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решение самостоятельно», — написал Маск, добавив, что ему сказали, что «Путин назвал меня военным преступником за помощь Украине, поэтому он не совсем мой лучший друг». Публично от Путина подобных заявлений никогда не звучало.

Илон Маск также отметил, что Twitter не будет «продвигать и ограничивать» российские правительственные аккаунты.

«Заниматься цензурой только потому, что так поступают другие, это слабый ход», — объяснил Маск свою позицию.

Ранее профильные СМИ сообщали, что Twitter перестал модерировать посты китайских и российских государственных СМИ.

Также после прихода Маска Twitter почти перестал бороться с российской пропагандой.

При покупке Twitter в октябре прошлого года Маск заявлял, что хочет обеспечить большую свободу слова в соцсети. Ряд комментаторов и политиков критиковал Маска, отмечая, что изменения в политике модерации играют на руку дезинформаторам и кампаниям ненависти.



Кроме того, Илон Маск также неоднократно отличался скандальными твитами по поводу войны России против Украины.

Он в частности предлагал Украине пойти на территориальные уступки России из-за угрозы применения ядерного оружия, писал, что большинство населения восточных областей Украины «предпочитает» РФ, поскольку в 2012 году они голосовали за Януковича и называл Революцию Достоинства "переворотом".

После того как твиты Маска вызвали возмущение многих людей, он заявил, что "все еще очень поддерживает Украину", но боится эскалации.