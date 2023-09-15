Илон Маск назвал Тайвань «частью Китая». МИД острова его раскритиковал 15 сентября, 08:25 Илон Маск (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что самоуправляемый Тайвань — «неотъемлемая часть Китая». Власти острова ему ответили.

Во время саммита конференции All-In Summit американский миллиардер сравнил отношения Тайваня с Китаем с отношениями Гавайских островов с США.

«Политика [Пекина] заключалась в том, чтобы как-то воссоединить Тайвань с Китаем. По их мнению, возможно, это похоже на Гавайи или что-то подобное, Тайвань случайно не является частью Китая в основном потому, что Тихоокеанский флот США силой пресек любые попытки воссоединения», — цитирует Маска CNN.

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Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву отреагировал на его слова, подчеркнув, что Тайвань — это не часть Китая. Он предположил, что после своего заявления Маск может попросить Компартию дать доступ китайцам к его соцсети X (Twitter), который заблокирован властями.

«Возможно, он считает, что этот запрет — хорошее решение, как и отключение Starlink для срыва контрнаступления Украины против России. Послушайте внимательно, Тайвань — не часть Китая и точно не продается», — заявил Джозеф Ву.

Китай и Тайвань были разделены во время гражданской войны в 1940-х годах. Пекин долгое время пытался ограничить международную деятельность Тайваня, обе территории сражались за влияние в Тихоокеанском регионе. В последние годы напряженность возросла, и Си Цзиньпин стремится провести «историческое воссоединение». Пекин считает Тайвань частью своей территории и угрожал «без колебаний начнет войну», если остров объявит независимость.

В то же время Тайвань считает себя независимой территорией, со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами. Несмотря на то, что Тайвань официально признают всего несколько государств, его демократически избранное правительство имеет прочные коммерческие и неформальные связи со многими странами.