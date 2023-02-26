Новый скандальный твит. Илон Маск назвал Революцию достоинства «переворотом» — в Офисе президента ответили 26 февраля, 19:20 Илон Маск снова написал противоречивый твит об Украине (Фото:REUTERS / Mike Blake)

Американский миллиардер Илон Маск назвал Революцию достоинства в Украине 2013−2014 годов «переворотом», в Офисе президента посоветовали ему «не читать российские газеты».

В своем Twitter Маск прокомментировал статью американского ученого Джона Миршаймера за 2014 год, в которой, в частности, сказано, что для российского диктатора Владимира Путина «незаконное свержение демократически избранного и пророссийского президента Украины [Виктора Януковича], которое он справедливо назвал „переворотом“, стало последней каплей», после чего он захватил Крым.

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Маск от себя добавил: «Эти выборы [президента Украины в 2010 году], возможно, были сомнительными, но нет сомнений в том, что переворот действительно имел место».

Миллиардеру ответил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он объяснил, что в 2014 году украинцы выступили против авторитарного режима за свою свободу, а также посоветовал Маску перестать читать российские газеты.

«Свободные общества влияют на государства через диалог/выборы. Порабощенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это база Свободы, Илон Маск. У нас никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты», — написал Подоляк в Twitter.

Маск уже не впервые отмечается скандальными твитами по поводу войны России против Украины.

В конце октября прошлого года он предлагал Украине пойти на территориальные уступки России, в частности в вопросе Крыма, обосновывая свой «мирный план» угрозой применения ядерного оружия.

Он аргументировал свое предложение картой электоральных настроений украинцев по итогам парламентских выборов 2012 года, заявляя, что большинство населения восточных областей Украины «предпочитает» РФ.

После того как твиты Маска вызвали возмущение многих людей, он заявил, что «все еще очень поддерживает Украину», но боится эскалации.



Вскоре он снова написал твит о возможности ядерного удара со стороны России и уничтожении США и Европы «за полчаса».