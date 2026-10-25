«У этих ребят нет выбора»: Маск опубликовал пост с призывом «проявить сочувствие» к российским оккупантам

Глава компании SpaceX, миллиардер Илон Маск заявил , что российские оккупанты, воюющие против Украины, заслуживают сочувствия, поскольку у них «нет выбора».

Об этом говорится в посте Маска в X, опубликованном в воскресенье, 25 октября.

В частности, Илон Маск написал, что «бесконечные убийства украинцев и россиян должны прекратиться».

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Также он призвал «проявить сочувствие к несчастным российским призывникам».

«У этих ребят нет выбора, кроме как идти воевать и гибнуть от ударов дронов», — написал Маск.

Фото: Илон Маск / X / скриншот

Ранее Илон Маск заявил, что сеть Starlink должна оставаться гражданским проектом, чтобы не стать законной целью для ударов. Так он прокомментировал публикацию в X, в которой говорилось, что Россия может уничтожать спутники в космосе и создать там огромное облако космического мусора.

Ограничения Starshield для ВСУ — что известно

14 октября украинская сторона сообщила об ограничении скорости Starlink. Связь военного пакета Starshield обрывалась при скорости более 160 км/ч, что приводило к срыву военных миссий, а дроны-перехватчики хуже справлялись с реактивными шахидами.

Газета The Telegraph писала, что ограничения инициировал лично Илон Маск.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Маск снял ограничения, однако военные и президент Украины Владимир Зеленский сообщали, что ограничения оставались в силе.

В тот же день Reuters сообщило, что сенатор-демократ Ричард Блюменталь инициировал расследование того, как Украина лишилась доступа к связи Starlink.

24 октября Владимир Зеленский подтвердил, что Starlink и Starshield снова работают с той же скоростью, что и до ограничений. По его словам, восстановление связи началось ночью, а уже утром скорость была достаточной для полноценной работы.