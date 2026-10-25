«У этих ребят нет выбора»: Маск опубликовал пост с призывом «проявить сочувствие» к российским оккупантам
Илон Маск отличился новым постом в соцсети X (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)
Глава компании SpaceX, миллиардер Илон Маск заявил, что российские оккупанты, воюющие против Украины, заслуживают сочувствия, поскольку у них «нет выбора».
Об этом говорится в посте Маска в X, опубликованном в воскресенье, 25 октября.
В частности, Илон Маск написал, что «бесконечные убийства украинцев и россиян должны прекратиться».
Также он призвал «проявить сочувствие к несчастным российским призывникам».
«У этих ребят нет выбора, кроме как идти воевать и гибнуть от ударов дронов», — написал Маск.
Ранее Илон Маск заявил, что сеть Starlink должна оставаться гражданским проектом, чтобы не стать законной целью для ударов. Так он прокомментировал публикацию в X, в которой говорилось, что Россия может уничтожать спутники в космосе и создать там огромное облако космического мусора.
Ограничения Starshield для ВСУ — что известно
14 октября украинская сторона сообщила об ограничении скорости Starlink. Связь военного пакета Starshield обрывалась при скорости более 160 км/ч, что приводило к срыву военных миссий, а дроны-перехватчики хуже справлялись с реактивными шахидами.
Газета The Telegraph писала, что ограничения инициировал лично Илон Маск.
23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Маск снял ограничения, однако военные и президент Украины Владимир Зеленский сообщали, что ограничения оставались в силе.
В тот же день Reuters сообщило, что сенатор-демократ Ричард Блюменталь инициировал расследование того, как Украина лишилась доступа к связи Starlink.
24 октября Владимир Зеленский подтвердил, что Starlink и Starshield снова работают с той же скоростью, что и до ограничений. По его словам, восстановление связи началось ночью, а уже утром скорость была достаточной для полноценной работы.