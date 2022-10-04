«Маск не единственный в мире». Политолог объяснил, почему и как следует бороться с неоднозначными заявлениями, которые подыгрывают России 4 октября, 13:34 Эксклюзив НВ Основатель компаний Tesla и SpaceХ Илон Маск (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Американский предприниматель Илон Маск может извлечь выгоду из скандала в Твиттере относительно войны России против Украины, который сам начал накануне, допустил в эфире Радио НВ политолог Игорь Рейтерович.

«Он бизнесмен. И подобными заявлениями, ускорившими падение акций его компаний, он, скорее всего, пытался достичь определенной цели. Я не удивлюсь, если через несколько недель после падения окажется, что человек, который больше этих акций скупил, когда они достаточно дешево стоили, был непосредственно Илон Маск», — считает Рейтерович.

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Показательно, по его мнению, то, что предприниматель постепенно начал менять свою позицию в процессе скандала:

«[Он начал] отвечать на сообщения, которые ему делали и из Офиса президента, и непосредственно [Владимир Зеленский]. Поэтому это история о том, как нужно быстро реагировать на подобные вещи, потому что они будут встречаться. Он не единственный в мире, кто делает такие контраверсионные, неоднозначные заявления, которые не то что откровенно пророссийские, но подыгрывают в большей степени РФ. С этим нужно бороться».

В то же время Рейтерович объяснил, почему озвученные Маском слова не следует расценивать как деятельность в пользу России:

«Он, как человек западный, верит в силу выборов. <...> Когда он пишет, что нужно избрать какую-либо страну или ООН [наблюдателем], даже не задумывается о том, что РФ элементарно не допустит представителей ООН и не допускает на эти территории. Эти стереотипы ясны. Они воспитаны в другой системе. С ними нужно бороться, их нужно разъяснять. Кажется, вчера все украинцы и власти неплохо эту разъяснительную работу провели».

Также политолог считает, что на этом не стоит останавливаться, и предлагает пригласить Маска в Украину, чтобы он лично убедился в правильности позиции, что все оккупированные Россией украинские территории должны быть освобождены.

3 октября Маск опубликовал ряд скандальных твитов о войне России против Украины, предложив:

Провести выборы в аннексированных Россией регионах под надзором ООН. Россия уходит, если на это будет воля народа.

Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до «ошибки» Хрущева).

Гарантируется водоснабжение Крыма.

Украина остается нейтральной.

На публикацию отреагировал и Зеленский, который спросил пользователей Twitter, какой Илон Маск им больше нравится: поддерживающий Украину или поддерживающий Россию.

Впоследствии Маск попытался оправдаться, заявив о поддержке Украины.