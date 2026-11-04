Как пишет Politico, после того как демократы сформируют большинство в Конгрессе США, Илон Маск также «может стать мишенью для них» (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Миллиардер Илон Маск вложил около $446 млн в кампанию Республиканской партии на промежуточных выборах в США, однако по итогу потерпел серьезное поражение.

Об этом говорится 4 ноября в материале издания Politico.

«Маск потратил около $446 млн — самая большая сумма, которую когда-либо тратил на выборы человек, не являющийся кандидатом, в том числе более $200 млн на кампании в Техасе. Однако поддерживаемые миллиардером кандидаты по всей стране потерпели сокрушительное поражение, проиграв практически везде, в том числе Кен Пакстон в гонке за место в Сенате от Техаса и Вивек Рамасвами в гонке за пост губернатора Огайо», — пишут журналисты.

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Как пишет Politico, теперь планы Маска по строительству дата-центров по всему штату Техасу оказались под вопросом — поскольку республиканец и действующий губернатор Грег Эбботт проиграл выборы демократке Джине Хинохосе.

Сам миллиардер попытался отшутиться по данному поводу и написал в своей соцсети X — мол, «дата центры в космосе теперь выглядят довольно привлекательно».

«Похоже, мои космические лазеры, вмешивающиеся в выборы, на этот раз не сработали», — заявил он.

Как пишет Politico, после того, как демократы сформируют большинство в Конгрессе США, Маск также «может стать мишенью для них».

«Демократы стремятся подвергнуть публичному осуждению руководителей технологических компаний — при этом некоторые демократы настаивают на том, чтобы вызвать их на слушания в Конгресс», — сообщило издание.

3 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс. Согласно данным подсчета Associated Press, Демократическая партия одерживает убедительную победу над Республиканской, что позволит ей установить контроль над обеими палатами Конгресса. Ожидается, что демократы займут не менее 54 мест из 100 в Сенате, тогда как республиканцы — 42. В Палате представителей демократы получат не менее 228 мест из 435 против 139 у республиканцев.

Президент США Дональд Трамп на фоне вероятного поражения республиканцев заявил, что будет сотрудничать с демократами и не собирается накладывать вето на все их законы.

Он также заявил, что демократы «хорошо поработали», и возложил вину за поражение на кандидатов от Республиканской партии.

4 ноября издание Financial Times опубликовала материал, согласно которому поражение Республиканской партии на промежуточных выборах стало свидетельством решительного неприятия американцами президента Трампа, его союзников и программы его второго срока.

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Ключевые штаты и округа, всегда бывшие ареной острой предвыборной борьбы, легко вернулись к демократам, тогда как республиканцы потерпели сокрушительные поражения на собственной земле — в глубоко консервативных районах Юга и сельской Америки, где прежде казались неуязвимыми, подытожили в FT.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс cчитает, что война против Ирана привела к поражению кандидатов-республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

«Причина нашего поражения — это война [против Ирана — ред.]. Если вы хотите утверждать, что это того стоило, что потеря Сената на следующие шесть лет того стоила, то делайте это. Утверждайте, что это была оправданная цена. Соглашайтесь или не соглашайтесь, но это, по крайней мере, честно», — заявил он.