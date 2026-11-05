Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в интервью Radio NV предположил, что специалисты американского миллиардера и владельца SpaceX Илона Маска могут консультировать россиян по поводу связи.

«То, что, скорее всего, Маск помогает, у меня особых сомнений нет. Во всяком случае, он консультирует. Понятно, что он свои технические решения не передаст. Но его специалисты могут иметь оперативные связи, консультировать россиян. И консультировать, собственно, о системах связи. Потому что у россиян основная проблема пока — это, собственно, спутники. Но там еще предстоит сделать каналы передачи и получения информации. Они имеют так называемые шлюзы. Насчет них, наверное, с Маском они сотрудничают. Во всяком случае, вероятно, консультативная помощь 100% есть», — заявил Романенко в эфире Radio NV.

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Илон Маск и Россия

28 октября российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает тесный контакт с США в сфере космонавтики — в том числе и с основателем компании SpaceX, миллиардером Илоном Маском.

Путин, в частности, утверждал, что спутниковая система связи Рассвет — это «российский аналог» Starlink. Затем диктатор РФ добавил, что Рассвет — это «первые шаги» страны-агрессора в этой сфере.

«Мы тесно сотрудничаем с нашими американскими партнерами, в том числе с господином Маском, ведь на орбитах очень важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину и порядок», — заявил Путин.

Кроме того, диктатор РФ сказал, что Маск — «гениальный человек», поскольку компания SpaceX успешно вывела на орбиту тысячи спутников, обеспечивающих работу Starlink.

Сам Маск еще 25 октября опубликовал в своей социальной сети X репост сообщения пользователя с ником FilmLadd, посвященного предоставлению компанией SpaceX помощи Украине в виде доступа к Starlink.

«OSINT-аналитики, уже несколько дней подряд критикующие Илона Маска по этому поводу, ничего не понимают. Россия способна взрывать спутники в космосе. Она доказала это 15 ноября 2021 года, запустив ракету ВЛ-19 Нудоль в свой старый спутник. В результате удара образовалось большое количество обломков», — говорилось в тексте.

Миллиардер согласился с этим сообщением и в ответ написал, что «это одна из главных причин, по которой Starlink должен оставаться гражданским проектом».

«Его можно использовать для военной инфраструктуры, но нельзя — для однозначно наступательных ударов, что делает его законной целью для ответного удара. Если противник подорвет спутники Starlink, это вызовет цепную реакцию разрушений, в результате которой образуется большое поле космического мусора, что сделает космос непригодным для использования», — заявил Маск.

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В августе 2023 года американский журнал The New Yorker, ссылаясь на собственные источники среди высокопоставленных лиц США, пересказал историю Илона Маска о его личном телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам миллиардера, разговор состоялся в 2022 году. Как писал The New Yorker, разговор состоялся после того, как украинские военные, продвигавшиеся на то время на временно захваченных российскими оккупантами территориях на юге Украины, внезапно потеряли доступ к связи Starlink. Американские и украинские чиновники предполагали, что сотрудники SpaceX специально прервали связь со спутниками и ограничили зоны доступа для ВСУ.