Маск перед серией скандальных твитов говорил с Путиным — СМИ 11 октября, 19:11 Илон Маск (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke/File Photo)

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск перед своими скандальными твитами о варианте «мира» между Украиной и Россией говорил с российским диктатором Владимиром Путиным, утверждает политолог и основатель консалтинговой компании Eurasia Group Ян Бреммер.

Как пишет Vice, в рассылке для подписчиков Бреммер сообщил, что узнал об этом от самого Маска. По его словам, бизнесмен сказал ему, что Путин «готов к переговорам», но только при условии, что страна-агрессор сохранит контроль над оккупированным Крымом, Украина навсегда станет нейтральным государством и «признает» попытки незаконной аннексии украинских Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.



Видео дня

По словам Бреммера, Маск сказал, что Путин заявил ему о намерении достичь этих целей, «несмотря ни на что», и в том числе не исключает возможность нанесения ядерного удара, если Украина войдет в Крым. Он утверждает, что Маск сказал ему, что «нужно сделать все возможное, чтобы не допустить этого исхода».

Также Бреммер со ссылкой на Маска заявил, что тот отказался от запроса Украины на активацию Starlink в оккупированном Крыму.

Бреммер и Маск пока публично не комментировали эту информацию.

3 октября Илон Маск в Twitter предложил пользователям проголосовать за свой вариант окончания полномасштабной войны России против Украины, который включает референдумы во временно захваченных страной-агрессором регионах, передачу Крыма России и гарантирование его водоснабжения, а также «нейтральный» статус Украины.

Бизнесмен считает, что «таким, скорее всего, будет исход войны». Маск также утверждает, что, поскольку население России в три раза превышает население Украины, «победа Украины в тотальной войне маловероятна».

После волны критики миллиардер заявил, что «все еще очень поддерживает Украину», но опасается эскалации.