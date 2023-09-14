Маск не разрешил использовать Starlink для наступления украинских военных на востоке — биограф 14 сентября, 22:13 Илон Маск (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск не стал включать терминалы спутниковой связи Starlink в некоторых районах на востоке Украины, утверждая, что они предназначены только для «оборонительных целей». Об этом рассказал биограф Маска Уолтер Айзексон в интервью The Washington Post.

По словам биографа, Маск объяснил свое решение тем, что он не хочет использования Starlink в «наступательных целях». Айзексон добавил, что украинский вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров после этого писал Маску: «Речь идет о моем селе. Это нельзя назвать „наступлением“. Мы пытаемся защитить мое село».



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Биограф также сказал, что украинская сторона не знала о решении Маска заблокировать Starlink в некоторых частях Донбасса и в пределах 100 км от побережья оккупированного Крыма. По мнению Айзексона, позже Маск принял правильное решение, передав полный контроль над «определенным количеством» Starlink в Украине Пентагону, чтобы больше не контролировать «условия использования».

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7 сентября телеканал CNN сообщил со ссылкой на отрывок из новой биографии Маска авторства Уолтера Айзексона, что в 2022 году бизнесмен якобы тайно приказал своим инженерам отключить Starlink возле побережья оккупированного Крыма, чтобы сорвать атаку Сил обороны на российский Черноморский флот. По словам биографа, Маск опасался, что страна-агрессор Россия ответит на атаку «ядерным оружием».



Вскоре Маск заявил, что не отключал спутниковую сеть, потому что она не была там активирована, но и не согласился подключать ее там для Украины. По его словам, он стал бы «соучастником большого акта войны». Маск заявил, что является гражданином США и не считает себя предателем из-за своего решения.



Позже миллиардер утверждал, что отказался включить Starlink в оккупированном Крыму по просьбе Украины из-за «санкций США против России».



Ночью 13 сентября в результате успешной атаки Сил обороны в доках в оккупированном Севастополе были повреждены российские большой десантный корабль Минск и подлодка Ростов-на-Дону. В украинской разведке считают, что они не подлежат восстановлению.



Аналитики платформы NetBlocks зафиксировали сильный международный сбой в работе спутникового интернета от SpaceX в ночь с 12 на 13 сентября.

