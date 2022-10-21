Маск спросил у Медведева, как обстоят дела в Бахмуте. Тот пригласил его в Москву на «день победы»

21 октября, 10:06
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Маск в центре нового скандала из-за заявлений по Украине (Фото:Mike Blake/File Photo/Reuters)

Маск в центре нового скандала из-за заявлений по Украине (Фото:Mike Blake/File Photo/Reuters)

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск спросил у замглавы Совбеза страны-агрессора РФ Дмитрия Медведева, как обстоят дела в Бахмуте Донецкой области, который пытаются захватить оккупанты.

Так он ответил на твит Медведева об отставке премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

Замглавы Совбеза РФ написал в Twitter: «До свидания, до свидания, Лиз Трасс, поздравляю, салат!». Он сослался на троллинг британских изданий, которые проверяли, кто выстоит дольше — салат или Трасс на посту премьера.

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Маск назвал твит Медведева «довольно неплохим троллингом». Затем он написал: «Кстати, как обстоят дела в Бахмуте?».

В ответ на это кремлевский чиновник пригласил его в Москву на «день победы».

Скриншот Twitter
Фото: Скриншот Twitter

На данный момент Бахмут является одной из наиболее горячих точек на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ удается удержать позиции.

В Минобороны Украины сообщили, что кремлевский режим приказал своим оккупационным войскам захватить Бахмут Донецкой области уже до конца октября. Там добавили, что самые сложные бои на сегодняшний день идут именно в районе Бахмута.

Ранее Маск написал серию скандальных твитов, в которых предлагал Украине пойти на территориальные уступки России, обосновывая свой «мирный план» угрозой применения ядерного оружия.

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Твиты с предложением Маска утихомирить агрессора вызвали возмущение среди украинских и иностранных политиков, журналистов и общественных деятелей. В Кремле же назвали «положительным фактом» скандальные посты миллиардера, а заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Маск молодец».

После скандала в Twitter Маск заявил, что «все еще очень поддерживает Украину», но боится эскалации.

СМИ сообщали, что Маск перед серией скандальных твитов мог разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным. Эту информацию опровергли и сам миллиардер, и в Кремле.

https://www.youtube.com/watch?v=t9nVFwLbNdE&feature=emb_title

Также SpaceX Маска сообщила Пентагону, что больше не может финансировать работу систем Starlink в Украине.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Дмитрий Медведев Бахмут Илон Маск Война России против Украины

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