ЕС ввел санкции против пророссийского олигарха из-за плана дестабилизировать Молдову

31 мая, 09:06
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Илан Шор (Фото:www.facebook.com/ilanshorofficial)

Илан Шор (Фото:www.facebook.com/ilanshorofficial)

Евросоюз ввел санкции против высокопоставленного молдавского политика Илана Шора, который в последние недели возглавил серию протестов против правительства страны.

Об этом сообщает Politico.

Илан Шор был среди пяти человек, на которых будут наложены финансовые ограничения и ограничения на поездки «в связи с действиями, дестабилизирующими Республику Молдова».

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Официальные лица страны сообщили, что российский план по свержению молдавского правительства был сорван в феврале.

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Согласно распоряжению Совета ЕС о санкциях, партия Шор молдавско-израильского бизнесмена «участвует в оплате и обучении лиц с целью провоцирования беспорядков и волнений».

В апреле молдавский суд признал Шора виновным в банковском мошенничестве на сумму 254 миллиона евро. Средства от этого и его связи с Москвой якобы используются «для искусственного создания политических беспорядков в стране».

Президент Молдовы Майя Санду заявляла, что планы России свергнуть проевропейские власти в Молдове провалились. Однако будут новые попытки со стороны пророссийских сил.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Евросоюз Молдова Санкции

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