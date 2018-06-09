09 июня 2018, суббота

Ил-76 доставит в Сингапур продукты питания и автомобили для Ким Чен Ына

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Демонстрационный полет Ил-76 над Москвой

Демонстрационный полет Ил-76 над Москвой

В воскресенье в Сингапур прибудет грузовой самолет Ил-76 с продуктами питания для лидера КНДР Ким Чен Ына. Ким прибудет в Сингапур в тот же день. Северокорейская делегация будет составлять более 100 человек.

Об этом сообщает сингапурское издание The Strait Times.

В аэропорте Чанги самолет из КНДР будут ожидать грузовики с охладительными установками для перевозки скоропортящихся продуктов.

В Сингапур также будут доставлены несколько автомобилей класса люкс для кортежа лидера КНДР. Сам Ким Чен Ын будет передвигаться на BMW 7 серии, которая уже в Сингапуре.

По мнению СМИ, Ким Чен Ын будет лететь на дальнемагистральном самолете Ил-62. На таком аппарате он летал в мае в Китай. Из-за того что самолет устарел, Ил-62 может приземлиться в Пекине на дозаправку.

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