ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Мельбурне

Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за нападение в австралийском Мельбурне.

Об этом сообщает SITE Intelligence Group со ссылкой на заявления боевиков в сети.

В частности, напавший на полицию и прохожих с ножом террорист назван "бойцом ИГ".

В пятницу, 9 ноября, в центре Мельбурна мужчина на авто въехал в здание торгового центра, машина загорелась. После этого злоумышленник напал на полицейских и прохожих с ножом. Против нападавшего было применено табельное оружие, его госпитализировали в больницу в критическом состоянии, где он вскоре умер.

В результате нападения террориста один человек погиб, двое раненых находятся в больнице в критическом состоянии. По словам правоохранителей, мужчина был сомалийского происхождения и ранее уже попадал в поле зрения полиции.