В Запорожской области погиб российский пропагандист Зуев

17 октября, 04:14
Иван Зуев (Фото: росСМИ)

Во временно оккупированной части Запорожской области погиб «военный корреспондент» российского пропагандистского агентства РИА Новости Иван Зуев.

Об этом сообщают российские СМИ.

По данным пропагандистского издания, Зуев погиб в результате удара беспилотника, когда «выполнял журналистское задание» на линии фронта. Его гибель подтвердил так называемый «губернатор Запорожской области» Евгений Балицкий.

Вместе с Зуевым тяжелые ранения получил его коллега Юрий Войткевич, также работник российских пропагандистских медиа.

В РИА Новости заявили, что это уже третий случай гибели их сотрудника во время так называемых «боевых заданий». Ранее погибли Андрей Стенин (2014 год) и Ростислав Журавлев (2023 год).

Напомним, что в августе 2025 года умер другой известный российский пропагандист Кирилл Вышинский, который много лет работал на кремлевские медиа и руководил филиалом российских агентств в Украине. В 2018 году его задержали в Киеве по подозрению в государственной измене, а впоследствии обменяли на украинских политзаключенных.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Пропаганда Запорожская область Фронт Война России против Украины Пропагандист

