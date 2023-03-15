Сын генерала российской разведки возглавляет программу Совета Европы по борьбе с отмыванием денег — Bild 15 марта, 17:47 Игорь Небываев с женой (Фото:Сергей Ежов / Twitter)

Гражданин страны-агрессора России, 39-летний Игорь Небываев возглавляет программу Совета Европы по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает таблоид Bild в среду, 15 марта.

Как пишет Bild, должность «дает россиянину представление о мерах, которые страны-члены [ЕС] принимают для борьбы с отмыванием средств Россией, которое повсеместно распространено в Европе». Таблоид утверждает, что Небываев — выпускник Московского университета имени Ломоносова и сын генерала Владимира Небываева, который работает в российской службе внешней разведки.



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Журналисты утверждают, что Небываев-старший вместе с сыном до сих пор прописаны в одной квартире в Москве. Игорь Небываев не ответил на запрос Bild о комментарии.

Bild отмечает, что, хотя страна-агрессор Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года, около 90 из 120 российских сотрудников СЕ сохранили рабочие места — в частности, обладатели второго гражданства. Собеседники таблоида заявили, что «среди россиян есть преданные своему делу и лояльные сотрудники», но «вопрос доверия» к ним остается.

