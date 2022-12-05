Россия уже запустила ракеты по Украине, но может быть несколько волн атак — Игнат

5 декабря, 14:25
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5 декабря Россия запустила ракеты по Украине (Фото:www.facebook.com/usofcom)

5 декабря Россия запустила ракеты по Украине (Фото:www.facebook.com/usofcom)

В понедельник, 5 декабря, страна-агрессор Россия уже запустила ракеты по Украине, но может быть несколько волн атак, заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Уже первая волна ракет ушла, их может быть несколько, поэтому могут использовать несколько волн атак, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и запутать действия нашей ПВО», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, агрессор уже запустил ракеты, это уже не тренировки.

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«Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация — это район Волгодонска, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже запуски, по предварительной информации. Уже не тренировки, ракеты уже запущены», — сказал он.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что в понедельник днем, 5 декабря, российские оккупанты осуществили очередной запуск ракет по Украине.

Почти во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.

https://www.youtube.com/watch?v=xFumQTMjW_w&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Ракетные удары Война России против Украины Юрий Игнат

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