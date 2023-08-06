Ракеты, которые летели со стороны Беларуси, могли быть запущены из Тамбова — Воздушные силы Украины 6 августа, 13:39 Россия 5 августа нанесла массированный удар по Украине (Фото:www.facebook.com/PvkCenter)

Ракеты, которые во время удара РФ по Украине летели со стороны Беларуси, могли быть запущены из Тамбова, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Возможно, был пуск из района Тамбова (РФ) из МиГ-31. И пролет мог быть через территорию Беларуси. Эта информация сейчас уточняется. Но был замечен пролет воздушных целей именно через территорию этого государства», — сказал он в эфире телемарафона.

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По словам Игната, это происходило не впервые, поэтому ничего удивительного нет.



Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявлял, что 5 августа россияне могли имитировать пуски ракет из Беларуси.

Он заявил, что таким образом оккупанты могут пытаться втянуть Беларусь в войну.

В субботу, 5 августа, российские оккупанты провели массированную ракетную атаку по Украине. Было применено несколько типов ракет с разных направлений. Воздушные силы ВСУ заявили, что несколько ракет были запущены с территории Беларуси.