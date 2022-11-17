Несет потери. Российская ПВО не так эффективна, как рассказывает кремлевский режим — Воздушные силы

17 ноября, 16:14
Поделиться:
Игнат заявил, что у России достаточно средств ПВО, но и ВСУ имеют неплохое оружие (Фото:Ministry of Defense of Ukraine/www.flickr.com)

Игнат заявил, что у России достаточно средств ПВО, но и ВСУ имеют неплохое оружие (Фото:Ministry of Defense of Ukraine/www.flickr.com)

Российская система ПВО не так эффективна, как подают в сводках минобороны страны-агрессора, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

«У России достаточно средств ПВО, они работают эффективно. Здесь не нужно никаких иллюзий. Но ведь и наши Силы обороны имеют неплохое оружие, которое предоставляют партнеры…Наше вооружение в комплексе работает, российская ПВО несет потери тоже. Она не такая, как подают в сводках российского минобороны», — сказал он в ходе брифинга.

Видео дня

По его словам, РФ лжет, когда говорит, что сбивает "десятками ракеты HIMARS".

https://www.youtube.com/watch?v=WW6bG0BwWZA

"Это неправда, эти ракеты прекрасно попадают в цели", - сказал Игнат.

Читайте также:
«Открываются определенные перспективы». Когда ВСУ могут выйти к админгранице с оккупированным Крымом — Мусиенко

Спикер добавил, что агрессор имеет большую линию средств ПВО, но его территория настолько большая, а линия фронта немаленькая, чтобы полностью перекрыть все воздушное пространство.

«Мы видим, что уже из Беларуси стали перевозить ракеты С-300 где-то поближе к Донбассу», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=pBTjpULId9g&t=161s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   ПВО Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X