Несет потери. Российская ПВО не так эффективна, как рассказывает кремлевский режим — Воздушные силы 17 ноября, 16:14 Игнат заявил, что у России достаточно средств ПВО, но и ВСУ имеют неплохое оружие (Фото:Ministry of Defense of Ukraine/www.flickr.com)

Российская система ПВО не так эффективна, как подают в сводках минобороны страны-агрессора, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

«У России достаточно средств ПВО, они работают эффективно. Здесь не нужно никаких иллюзий. Но ведь и наши Силы обороны имеют неплохое оружие, которое предоставляют партнеры…Наше вооружение в комплексе работает, российская ПВО несет потери тоже. Она не такая, как подают в сводках российского минобороны», — сказал он в ходе брифинга.

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По его словам, РФ лжет, когда говорит, что сбивает "десятками ракеты HIMARS".

"Это неправда, эти ракеты прекрасно попадают в цели", - сказал Игнат.

Спикер добавил, что агрессор имеет большую линию средств ПВО, но его территория настолько большая, а линия фронта немаленькая, чтобы полностью перекрыть все воздушное пространство.

«Мы видим, что уже из Беларуси стали перевозить ракеты С-300 где-то поближе к Донбассу», — сказал он.

