«Сейчас план — выжить». На что надеялся Пригожин, начиная бунт, что ждет его и Россию, и о чем беспокоятся Запад и Израиль — интервью NV 27 июня, 18:22 NV Премиум Боевики ЧВК Вагнер уезжают из Ростова, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью NV заверил, что бунт владельца ЧВК Вагнер Евгения Пригожина был настоящим и закончился, потому что он понял, что иначе его боевиков расстреляют с воздуха.

Левин считает, что теперь задача Пригожина — выжить, и отправиться обратно в Африку с несколькими сотнями вагнеровцев — самый лучший вариант, на который он может надеяться.

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По словам военного эксперта, в США во время бунта в первую очередь переживали о том, в чьих руках может оказаться ядерное оружие, а американские разведчики знают о том, что происходит в РФ и понимают, что ее ждут новые восстания.

Также Левин прокомментировал недавний дипломатический конфликт Украины и Израиля и рассказал о лобби израильских военных, которые хотят больше поддерживать Украину и противостоят политикам.

— Первое, о чем мы должны, наверное, поговорить, — то, что происходит с Пригожиным и его наемниками. Последнее, что мы видели, новость о том, что, кажется, бизнес-джеты Пригожина приземлились в Минске. О том, что он уйдет в Минск, например, вчера так говорил Путин. И тут сразу возникает вопрос: вот есть это вооруженное формирование наемников-бандитов, которым никто не доверяет. А какой может быть план у Пригожина, что он может делать в Беларуси?

— Я думаю, сейчас план Пригожина — это просто выжить, как раньше до этого было, просто его мятеж был подавлен. Вспомните, о чем мы говорили в прошлый раз, что дороги назад нет, и дальше будет: или он победит, или его подавят. Его подавили. Видимо, у него был расчет на то, что не будет вообще никакого сопротивления, они начали их бомбить, ВКС, российская авиация. Там было пять единиц техники Пригожина уничтожено, было очевидно, что они их раскатают, их колонну, легкие всякие технички, тачанки, пикапы были. Никаких шансов у них не было, видимо, был расчет, что они будут по ним работать абсолютно.