Идут тяжелые бои к югу от Изюма, Россия может напасть на Запорожье — Минобороны Британии
Украинские силы готовят оборону Запорожья (Фото:Генштаб)
По информации Министерства обороны Великобритании, российские оккупационные войска, вероятно, пытаются окружить хорошо укрепленные украинские позиции на востоке Украины.
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В ведомстве также отметили, что оккупанты захватили город Кременная в Луганской области.
«Сообщается о тяжелых боях к югу от Изюма, когда российские войска пытаются продвинуться к городам Славянск и Краматорск с севера и востока», — говорится в сообщении.
По данным британского Минобороны, украинские военные готовят оборону в Запорожье к возможному нападению России с юга.
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