Идут тяжелые бои к югу от Изюма, Россия может напасть на Запорожье — Минобороны Британии

26 апреля, 09:01
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Украинские силы готовят оборону Запорожья (Фото:Генштаб)

Украинские силы готовят оборону Запорожья (Фото:Генштаб)

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По информации Министерства обороны Великобритании, российские оккупационные войска, вероятно, пытаются окружить хорошо укрепленные украинские позиции на востоке Украины.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

В ведомстве также отметили, что оккупанты захватили город Кременная в Луганской области.

«Сообщается о тяжелых боях к югу от Изюма, когда российские войска пытаются продвинуться к городам Славянск и Краматорск с севера и востока», — говорится в сообщении.

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По данным британского Минобороны, украинские военные готовят оборону в Запорожье к возможному нападению России с юга.

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https://twitter.com/DefenceHQ/status/1518813528555200513
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Славянск Великобритания Краматорск Изюм Война России против Украины

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