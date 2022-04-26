Идут тяжелые бои к югу от Изюма, Россия может напасть на Запорожье — Минобороны Британии 26 апреля, 09:01 Цей матеріал також доступний українською Украинские силы готовят оборону Запорожья (Фото:Генштаб)

По информации Министерства обороны Великобритании, российские оккупационные войска, вероятно, пытаются окружить хорошо укрепленные украинские позиции на востоке Украины.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

В ведомстве также отметили, что оккупанты захватили город Кременная в Луганской области.

«Сообщается о тяжелых боях к югу от Изюма, когда российские войска пытаются продвинуться к городам Славянск и Краматорск с севера и востока», — говорится в сообщении.

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По данным британского Минобороны, украинские военные готовят оборону в Запорожье к возможному нападению России с юга.

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