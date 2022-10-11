Даже идея России принадлежит украинцу Лазарю Барановичу — Тимоти Снайдер 11 октября, 20:37 Большие экраны в центре Москвы, на которых транслируется речь российского диктатора Владимира Путина о незаконной аннексии территорий Украины, 30 сентября (Фото:REUTERS)

Один из лучших историков — исследователей Восточной Европы Тимоти Снайдер в интервью НВ подтвердил тезис украинского историка Сергея Плохия о том, что Украина вложила многое в силу СССР, создание Российской империи и в Россию как таковую.

«Даже идея России принадлежит украинцу Лазарю Барановичу. Украинцы — центр всего советского проекта и всего имперского проекта России, в этом я согласен с Плохием», — сказал Снайдер НВ.

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Он также назвал войну России против Украины колониальной, «потому что начавшие ее люди мыслят колониями и империями».

«Они говорят, что украинцы — несуществующий народ, Украина — несуществующее государство. Потому, это колониальная война. Но главное не то, что Путин думает о вас, главное, что вы думаете о себе сами», — подытожил историк.

В июле 2021 года российский диктатор Владимир Путин написал пропагандистскую псевдоисторическую статью об Украине.

В ней он, в частности, утверждал, что Украина — целиком и полностью детище советской эпохи.

После этого российский диктатор еще не раз отрицал украинскую государственность, пытаясь оправдать свои попытки оккупации.