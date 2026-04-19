«Можно мне немного?» Трамп заявил, что не против попробовать психоделики
Дональд Трамп пошутил, что не против попробовать психоделики (Фото: REUTERS/Nathan Howard)
В субботу, 19 апреля, президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на расширение исследований психоделических препаратов.
Об этом сообщает CNN.
По словам Трампа, такие экспериментальные методы лечения уже показали потенциал.
«Во многих случаях эти экспериментальные методы лечения показали потенциал, который может изменить жизнь людей с тяжелыми психическими заболеваниями и депрессией, в частности наших ветеранов», — заявил Трамп во время церемонии подписания в Овальном кабинете.
Президент также объявил, что федеральное правительство выделяет $50 миллионов на дальнейшие исследования психоделического препарата ибогаина.
Перед подписанием указа Трамп сослался на предыдущие исследования, которые, по его словам, демонстрируют потенциал этого препарата, и пошутил, что хотел бы попробовать его сам.
«Можно мне немного? Я бы взял. У меня нет времени быть в депрессии. Знаете, если постоянно быть занятым — возможно, это тоже работает. Я так и делаю», — сказал он.
Ибогаин пока не одобрен FDA, хотя используется в некоторых странах для лечения симптомов отмены опиоидов. В течение десятилетий он классифицируется как вещество с высоким риском злоупотребления и без признанного медицинского применения.