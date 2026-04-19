«Можно мне немного?» Трамп заявил, что не против попробовать психоделики

Дональд Трамп пошутил, что не против попробовать психоделики (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Об этом сообщает CNN.

По словам Трампа, такие экспериментальные методы лечения уже показали потенциал.

«Во многих случаях эти экспериментальные методы лечения показали потенциал, который может изменить жизнь людей с тяжелыми психическими заболеваниями и депрессией, в частности наших ветеранов», — заявил Трамп во время церемонии подписания в Овальном кабинете.

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Президент также объявил, что федеральное правительство выделяет $50 миллионов на дальнейшие исследования психоделического препарата ибогаина.

Перед подписанием указа Трамп сослался на предыдущие исследования, которые, по его словам, демонстрируют потенциал этого препарата, и пошутил, что хотел бы попробовать его сам.

«Можно мне немного? Я бы взял. У меня нет времени быть в депрессии. Знаете, если постоянно быть занятым — возможно, это тоже работает. Я так и делаю», — сказал он.

Ибогаин пока не одобрен FDA, хотя используется в некоторых странах для лечения симптомов отмены опиоидов. В течение десятилетий он классифицируется как вещество с высоким риском злоупотребления и без признанного медицинского применения.