В новый пакет военной помощи Украине от США войдут ракеты Hydra-70 — Politico 2 мая, 23:09 Ракеты Hydra-70 (Фото:U.S. Army)

США 3 мая планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который в том числе войдут ракеты Hydra-70, — об этом сообщает в Twitter журналистка Politico Лара Селигман со ссылкой на официальных лиц.

По словам журналистки, в пакет помощи на 300 млн долларов также войдут артиллерийские и минометные боеприпасы, грузовики, запчасти и тяжелое оборудование.



Defense Express ранее сообщало, что Hydra-70 — неуправляемый реактивный снаряд 70-мм калибра с боевой частью 4,2 кг, которая может быть кумулятивной, осколочно-фугасной и противопехотной с флешеттами (дротиками), а также фугасной весом 7,7 кг. Защитники Украины используют высокоточную версию этих снарядов APKWS.

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Представитель Белого дома Джон Кирби накануне подтвердил, что США скоро объявят о новом пакете военной помощи Украине, не уточняя подробности.



19 апреля США объявили о пакете военной помощи Украине на сумму в 325 млн долларов, который включает снаряды для HIMARS и артиллерии, ракеты TOW, высокоточные авиационные боеприпасы и не только.