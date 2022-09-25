Бунт или завершение «спецоперации». Политолог назвал худший и лучший сценарии для Путина 25 сентября, 09:15 Протестующие против мобилизации в Москве, 21 сентября (Фото:REUTERS)

Политолог Николай Давыдюк в интервью НВ назвал худший и лучший сценарии развития событий для российского диктатора Владимира Путина.

«Худший сценарий для него, — если начнутся бунты. Он их очень боится. Именно поэтому речь идет о частичной мобилизации. И это может завершиться переворотом в России. Это будет самое жалкое завершение правления самого Путина, потому что его свергнут вчерашние сторонники. При всей браваде ему будет сложно подавлять восстание, если дойдет до расстрелов, хотя он вполне на это способен. Особенно на массовые теракты, обвинив в этом украинцев», — сказал Давыдюк НВ.

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Лучшим вариантом для Путина политолог назвал захват всего Донбасса и объявление о завершении спецоперации, после чего он мог бы «вернуться к более привычному формату шантажа и запугивания Украины продолжением войны».

По данным Bloomberg, согласно трехлетнему финансовому плану РФ, расходы на оборону превысят первоначальные бюджетные расчеты на следующий год более чем на 43%, а соответствующие категории расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность возрастут более чем на 40%.

21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По данным СМИ, диктатор хочет призвать один миллион россиян.

Заявление о мобилизации появилось вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

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