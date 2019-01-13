Huawei уволила сотрудника, арестованного в Польше за шпионаж
Китайская компания Huawei уволила своего сотрудника Ван Вейцзина, арестованного в Польше по обвинению в шпионаже.
Об этом сообщает Reuters.
Huawei заявляет, что действия Ван Вейцзина не имеют никакого отношения к деятельности компании.
"В соответствии с условиями трудового договора мы приняли это решение, потому что инцидент повредил репутации Huawei", - говорится в заявлении.
В связи с этим министр внутренних дел Польши Йоахим Брудзыньский призвал Европейский союз и НАТО выработать общую позицию по вопросу об исключении Huawei с их рынков.
В декабре в Канаде по запросу США была арестована финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу, ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана как минимум с 2018 года. Ваньчжоу отпустили, но ей по-прежнему грозит экстрадиция в США.
Ответ Китая был незамедлительным: китайские правоохранители задержали трех граждан Канады по подозрению в "угрозе национальной безопасности".
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