В Аргентине во время дебатов в прямом эфире кандидат в депутаты внезапно умер от сердечного приступа

В Аргентине во время прямого эфира политического шоу 64-летний кандидат в депутаты от Гражданского радикального союза Эрнан Дамиани внезапно потерял сознание. Несмотря на попытки его реанимировать, политик скончался, не доехав до больницы.

Об этом сообщает La Nación.

Выяснилось, что почти в начале трансляции у Дамиани случился сердечный приступ. Когда мужчина потерял сознание, его пытался реанимировать бывший министр здравоохранения провинции Вальтер Вильяльба. Однако в больницу Дамиани прибыл уже без признаков жизни.

Реклама

По данным местного издания Misiones Online, мужчина потерял сознание перед другими участниками программы и съемочной командой.

Когда стало известно, что кандидат скончался, участники программы призвали тех, кто стал свидетелем смерти Дамиани в прямом эфире, «не распространять эти кадры из уважения к семье и всем, кто был там присутствовал».