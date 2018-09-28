Грузинская церковь прокомментировала вопрос автокефалии для УПЦ

Грузинская православная церковь прокомментировала вопрос предоставления Константинополем автокефалии для Украинской православной церкви.

По словам помощника патриарха Грузии, протоиерея Андрея Джагмаидзе, позиция Грузинской цервки по вопросу украинской автокефалии пока не сформирована, необходимо дождаться конкретных шагов от Константинополя, а затем от РПЦ.

Таким образом, Грузия пока не участвует в этих очень сложных дискуссиях.

"Мы не участвуем в этих дискуссиях…Разногласия по этому вопросу существуют между двумя большими церквями, каждая из которых имеет свою собственную логику. Украинская церковная жизнь - это очень сложный вопрос, очень трудно предсказать развитие событий", - цитирует Джагмаидзе Rustavi2.

14 сентября РПЦ заявила, что прекращает участие в структурах под главенством Константинопольского патриархата и прекращает поминать Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений на фоне подготовки Фанаром автокефалии Украинской церкви. В то же время в Москве заверили, что "евхаристическое общение" пока не прекращается.

Во Вселенском патриархате выразили надежду, что это поспешное и неканоническое решение будет отменено и диалог будет восстановлен.

Ранее Константинополь отметил, что Фанар никогда не давал томоса об автокефалии Московской церкви, а только лишь нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство.

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7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей І назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. Личными представителями патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил заявил, что назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии.

По словам Эммануила, Константинопольский патриархат, как материнская церковь, после глубокого анализа вопроса, решил предоставить автокефалию Украинской православной церкви, и добавил, что митрополит Киевский канонически подчинялся Вселенскому патриарху.

РПЦ выразила резкий протест в связи с назначением константинопольских экзархов, назвав это "вторжением на свою каноническую территорию" и пригрозила разрывом евхаристического общения.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет ожидает создания единой поместной церкви в Украине до конца 2018 года.

В УПЦ МП уже заявили, что не признают поместную Украинскую православную церковь после дарования ей томоса от Вселенского патриарха.

Вселенский патриархат в ответ опубликовал оригиналы документов Собора УПЦ 1991 года в поддержку автокефалии. В аннотации к публикации указано, что документ опубликован на фоне заявлений, что якобы украинские иерархи (УПЦ МП – Ред.) никогда не хотели автокефалии.