Грузия вышлет российского дипломата в связи с отравлением Скрипаля

В Тбилиси осудили использование химического оружия на территории Великобритании

МИД Грузии объявил о высылке сотрудника Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси.

Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства.

В частности, в Тбилиси осудили использование химического оружия на территории Великобритании.

"Министерство выражает солидарность с Соединенным Королевством, разделяет позицию Соединенного Королевства, и просит сотрудника Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси покинуть Грузию", - сказано в сообщении ведомства.

Российский дипломат должен покинуть страну в течении семи дней.

В сентябре 2008 года Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией, с марта 2009 года в Тбилиси и Москве работают секции интересов двух стран при посольствах Швейцарии.

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В связи с отравлением в Великобритании экс-агента Скрипаля 26 стран объявили о высылке российских дипломатов - среди них страны ЕС, а также США, Канада, Албания, Норвегия, Украина, Молдова.

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27 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о сокращении штата российской миссии при Альянсе.

Украина также приняла решение выдворить 13 российских дипломатов из-за отравления в Британии бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля.

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Россия пообещала ответить на высылку странами Запада ее дипломатов.

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По словам премьера, Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в СССР в 1970-х годах. Мэй добавила, что разработкой этого вещества занимались военные в рамках программы Новичок.

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Президент РФ Владимир Путин все обвинения Лондона в адрес РФ назвал "чушью", так как Москва не могла позволить себе такого, тем более накануне выборов и чемпионата мира по футболу.