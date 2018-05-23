Грузия в ЕСПЧ обвинила Россию в военных преступлениях

Российские войска 22 августа 2008 году едут по Грузии в направлении Южной Осетии

Грузия обвинила Россию в военных преступлениях, нарушениях прав человека и "агрессии" на своей территории во время военного конфликта между странами в августе 2008 года.

Такое заявление сделали представители правительства Грузии в ходе слушаний в Европейском суде по правам человека в Страсбурге 23 мая.

"Москва была виновна в многочисленных нарушениях во время боевых действий в августе 2008 года", - цитирует заявление Тбилиси The Guardian.

За пять дней, сказано в отчете, российские самолеты совершили более 100 нападений на грузинские объекты. Правительство заявило, что было много доказательство того, что российские бомбы были сброшены на гражданские районы, которые убили и ранили невинных людей. Свидетельства включали показания очевидцев, спутниковые снимки, видео и телефонные перехваты.

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Правительство в Тбилиси заявило, что российские войска вошли в две отколовшиеся от Грузии провинции, Южная Осетия и Абхазия, когда разразился конфликт. Россия развернула в Грузии 30-тысячный контингент солдат.

Бен Эммерсон, адвокат Грузии, рассказал коллегии судей, в присутствии грузинского и российского представителей, о том, что контроль Москвы над этими территориями был частью плана, целью которого было "занять столько территорий, сколько может сойти с рук"

До и после прекращения огня российские сухопутные войска вошли в этнические грузинские деревни, сказал Эммерсон, блокируя входы и выходы. Осетинские войска и другие нерегулярные солдаты затем систематически сжигали дома и целые деревни в Грузии, сказал он, добавив, что они совершали казни без суда и угрожали смертью, если люди отказывались покидать страну.

Грузия подала свои претензии в Страсбург на следующий день после прекращения военных действий. Продолжался долгосрочный спор - о том, что произошло, и кто виноват в войне. Он достиг своего апогея в суде в среду, 23 мая, когда Россия и Грузия выступили с заключительными речами.

Ранее премьер Грузии Георгий Квирикашвили объяснил аннексию Крыма Россией и вторжение на Донбасс продолжением агрессии Кремля в Абхазии и Осетии в 2008 году.

8 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию грузинского региона Южная Осетия. После пятидневных боевых действий Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 228 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих.