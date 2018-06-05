06 июня 2018, среда

Грузия уведомила ООН о разрыве дипломатических отношений с Сирией

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Грузия официально сообщила о разрыве дипломатических отношений с Сирией

Грузия официально сообщила о разрыве дипломатических отношений с Сирией

Министерство иностранных дел Грузии передало диппредставительству Сирии в ООН официальную ноту о разрыве дипломатических отношений с Дамаском, сообщается на сайте грузинского МИД.

"Официальная нота МИД Грузии о разрыве дипотношений между двумя странами была передана 1 июня 2018 года дипломатическим представительствам Сирийской Арабской Республики в Организации Объединенных Наций и в Арабской Республике Египет", - заявили во внешнеполитическом ведомстве. 

Как отмечается, на основании "Постановления правительства Грузии от 31 мая 2018 года грузинская сторона прекратила действие Соглашения о дипломатических сношениях между Грузией и Сирийской Арабской Республикой от 18 мая 1993 года".

Принятое решение в Грузии объяснили тем, что власти Сирии приняли противоречащее международному праву решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.  

"29 мая 2018 года сирийский режим принял незаконное решение и, в результате давления со стороны Российской Федерации, нарушил основополагающие нормы и принципы международного права. Установлены дипломатические отношения с российскими оккупационными режимами в Сухуми и Цхинвали, которые непосредственно поддерживают российскую военную агрессию, этническую чистку и оккупацию Абхазии и Цхинвали", - говорится в заявлении.

Напомним, 29 мая, сирийский режим Башара Асада заявил о признании двух самопровозглашенных "республик" Абхазии и Южной Осетии.

Южная Осетия провозгласила независимость от Грузии в декабре 1991 года при активной военной, политической и экономической поддержке РФ. Ее независимость признается лишь пятью государствами: Россией, Венесуэлой, Никарагуа, Науру и Тувалу.

Абхазия провозгласила свою независимость от Грузии во время войны 1992-1993 годов при активной военной поддержке со стороны России.

В основном же, мировое сообщество признает суверенитет Грузии над Южной Осетией и Абхазией. На территории двух самопровозглашенных образований находятся российские военные базы.

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