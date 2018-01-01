Грузия подписала контракт с Францией на поставку систем ПВО Сегодня, 07:09 42 Цей матеріал також доступний українською Конкретный тип системы ПВО, приобретенный Грузией у Франции, не назван Фото: mod.gov.ge

Министерство обороны Грузии подписало с Францией контракт о покупке системы управления и контроля воздушной обороны, передает DW со ссылкой на пресс-службу грузинского ведомства.

Как уточняется, документ был подписан по итогам визита в Париж грузинского министра обороны Левана Изория, который заявил, что этот шаг будет "в значительной степени" содействовать усилению воздушной обороноспособности Грузии.

Соглашение о покупке было подписано еще летом 2015 года, а первые сведения о поставке компонентов французских ПВО в Грузию появились в декабре 2017 года.

"В компоненте воздушной обороны Грузия и Франция переходят на новый этап сотрудничества", - отмечает пресс-служба министерства обороны.

Грузинское ведомство "оформило с французской стороной очень важный контракт в связи с системой управления и контроля воздушной обороны", - говорится в заявлени министерства.

Конкретный тип системы ПВО, приобретенный Грузией у Франции, не назван.