Грузия объявила о разрыве дипломатических отношений с Сирией

Грузия приступила к процедурам по прекращению дипломатических отношений с Сирией.
Об этом на специальном брифинге заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа, сообщает Грузия Online.
Он отметил, что это связано с признанием сирийским режимом независимости Абхазии и Южной Осетии.
"Данным действием режим Асада поддержал военную агрессию России против Грузии и продолжающуюся в течение лет этническую чистку", - заявил Дондуа.
Он также подчеркнул, что сирийский режим пренебрег международными правовыми обязательствами по признанию территориальной целостности и незыблемости международно признанных границ государств.
Ранее сообщалось, что сирийский режим Башара Асада заявил о признании независимости двух самопровозглашенных "республик" Абхазии и Южной Осетии.
Абхазия и Южная Осетия заявили о независимости в начале 1990-х годов. В 2008 году о признании независимости "республик" объявила Россия.
Кроме РФ независимости грузинских регионов признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу (позднее отозвала признание).
В Тбилиси называют эти территории оккупированными регионами Грузии.
В основном же, мировое сообщество признает суверенитет Грузии над Южной Осетией и Абхазией. На территории двух самопровозглашенных образований находятся российские военные базы.
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