Грузия объявила о разрыве дипломатических отношений с Сирией

Грузия приступила к процедурам по прекращению дипломатических отношений с Сирией.

Об этом на специальном брифинге заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа, сообщает Грузия Online.

Он отметил, что это связано с признанием сирийским режимом независимости Абхазии и Южной Осетии.

"Данным действием режим Асада поддержал военную агрессию России против Грузии и продолжающуюся в течение лет этническую чистку", - заявил Дондуа.

Он также подчеркнул, что сирийский режим пренебрег международными правовыми обязательствами по признанию территориальной целостности и незыблемости международно признанных границ государств.

Ранее сообщалось, что сирийский режим Башара Асада заявил о признании независимости двух самопровозглашенных "республик" Абхазии и Южной Осетии.

Абхазия и Южная Осетия заявили о независимости в начале 1990-х годов. В 2008 году о признании независимости "республик" объявила Россия.

Кроме РФ независимости грузинских регионов признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу (позднее отозвала признание).

В Тбилиси называют эти территории оккупированными регионами Грузии.

В основном же, мировое сообщество признает суверенитет Грузии над Южной Осетией и Абхазией. На территории двух самопровозглашенных образований находятся российские военные базы.