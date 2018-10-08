ГРУ России провело несколько кибератак против Латвии

Латвийские спецслужбы отметили, что попыток вмешаться в выборы россияне не предпринимали

ГРУ России за последний год неоднократно организовывало хакерские атаки против Латвии, сообщает Delfi.lv.

Согласно данным Бюро по защите Конституции Латвии, в основном атаки были направлены против государственных органов, в том числе, в оборонном секторе.

Также под прицел россиян попали частные предприятия, и медиа. Хакеры стремились проникнуть в информационные системы, чтобы затем беспрепятственно скачивать данные - в первую очередь переписку и документы.

Компьютерная система заражалась методом фишинга, жертве посылалось электронное письмо, при открытии которого компьютер заражается программой-шпионом.

Содержание письма обычно соответствовало интересам получателя. Например, там могла быть информация о каком-то публичном мероприятии, в котором медийная персона недавно принимала участие. Либо письмо могло было быть отправлено от лица знакомого, в нем упоминались какие-то подробности предыдущей встречи или совместных дел. Часто адрес отправителя содержал имя известного человека, но изменялся домен.

Самая масштабная кибератака на госорганы Латвии произошла в конце 2016 года, когда вирус был замаскирован под рождественское поздравление. В Бюро отметили, что попыток вмешаться в латвийские выборы иностранные спецслужбы не предпринимали.

4 октября спецслужбы Нидерландов сообщили о предотвращении хакерской атаки России против Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), расположенной в Гааге.

Как заявили в Минобороны Нидерландов, еще в апреле Нидерланды выслали четырех россиян, подозреваемых в подготовке хакерской атаки, нидерландские спецслужбы считают, что они были сотрудниками ГРУ.

Также были названы имена высланных россиян - Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин.

По данным голландских спецслужб, сотрудники российской разведки пытались украсть материалы расследования катастрофы Боинга MH17 на Донбассе.

Через несколько часов после пресс-конференции в Нидерландах состоялась пресс-конференция Минюста США. На ней сообщили о предъявлении обвинений семерым сотрудникам ГРУ РФ: Алексею Сергеевичу Моренцу, Евгению Михайловичу Серебрякову, Ивану Сергеевичу Ермакову, Артему Андреевичу Малышеву, Дмитрию Сергеевичу Бадину, Олегу Михайловичу Сотникову и Алексею Валерьевичу Минину. ФБР объявило их в розыск. В сообщении указано, что они считаются вооруженными и очень опасными.

Как видно из опубликованных имен и фото, четверо из них - те же сотрудники ГРУ РФ, которых Нидерланды выслали в апреле. Еще трое - Бадин, Малышев и Ермаков - были среди 12 сотрудников ГРУ, которых в июле США обвинили во вмешательстве в выборы президента.

Канада также заявила, что подконтрольные российскому правительству хакеры в 2016 году взломали Канадский центр по спортивной этике и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), штаб-квартира которого расположена в Канаде. Оттава считает, что за этими инцидентами стоит российская военная разведка - ГРУ.

По данным СМИ, российские хакеры вероятно причастны к кибератакам и в Бельгии. В частности, Федеральная прокуратура Бельгии расследует инциденты в 2014 году, когда хакеры украли конфиденциальный дипломатический отчет МИД Бельгии по Украине.