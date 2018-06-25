25 июня 2018, понедельник

Грицак: Украина готова на беспрецедентные шаги для освобождения заложников

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Грицак: Россия сознательно блокирует переговоры по освобождению заложников
Фото: Пресс-служба АП

Грицак: Россия сознательно блокирует переговоры по освобождению заложников

Украина готова пойти на беспрецедентные шаги для освобождения заложников как на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и на территории России, заявил глава Службы безопасности Василий Грицак.

По словам главы украинского силового ведомства, Россия блокирует переговоры по освобождению украинцев. 

"К сожалению, на сегодняшний день переговоры по освобождению заложников сознательно блокируются российской стороной и используются как средство политического давления", - сказал он на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, пишет Интерфакс-Украина.

Грицак добавил, что на территории оккупированного Донбассе находятся 113 украинских заложников. В то же время, боевики в рамках минского формата подтвердили только 24 фамилии.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Порошенко призвал освободить украинских заложников, которых удерживают в России и на оккупированных территориях – в Крыму и на Донбассе.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин выразил мнение, что пока будет продолжаться Чемпионат мира по футболу, Россия может согласиться на очередной обмен пленными, чтобы создать "положительный имидж страны".

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