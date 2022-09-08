Вице-премьер-министр Канады украинского происхождения Христя Фриланд может стать генсеком НАТО — СМИ

8 сентября, 08:48
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Христя Фриланд (Фото:www.facebook.com/freelandchrystia)

Христя Фриланд (Фото:www.facebook.com/freelandchrystia)

Кандидатура вице-премьер-министра Канады Христи Фриланд рассматривается на пост генсека НАТО, сообщает CBC News со ссылкой на источники.

Телеканал сообщил, что четыре разных источника — в Оттаве, Вашингтоне и Брюсселе — заявили, что кандидатура Фриланд уже несколько месяцев упоминается в кругах международной обороны и безопасности как потенциальный преемник нынешнего генсека Йенса Столтенберга.

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«Есть несколько очень квалифицированных женщин, которые были бы очень хорошими кандидатами», — сказал высокопоставленный чиновник НАТО в интервью CBC News.

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Сама Фриланд уклонилась от прямого вопроса о своей кандидатуре, заявив, что она уже «имеет две работы». Имелось ввиду совместительство ею должности вице-премьер-министра Канады и министра финансов.

Фриланд имеет украинские корни. Ее мать Галина Хомяк — украинка по происхождению. Сама политик уже родилась в Канаде, однако свободно владеет украинским языком.

В июле 2021 года издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что новым генсеком НАТО впервые может стать женщина. В частности, рассматривались кандидатуры экс-президента Хорватии Колинди Грабар-Китарович, экс-президента Литвы Дали Грибаускайте и бывшей президентки Эстонии Керсти Кальюлайд.

Издание The Telegraph писало, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать новым генсеком НАТО.

Издание отмечает, что Джонсон уже давно рассматривался на должность генсека НАТО по недоверию США к деятелям Евросоюза, возглавляющим Альянс.

В феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг стал главой Центробанка Норвегии. Он вступит в должность в начале декабря и будет ее занимать в течение шести лет.

https://www.youtube.com/watch?v=CUn9lmFZwcQ
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   НАТО Канада Христя Фриланд

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