Австрийские власти предупредили Грозева об угрозе его безопасности 16 февраля, 19:16 Христо Грозев (Фото:Lennart Meri Conference/www.flickr.com)

Журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев сообщил, что власти Австрии предупредили его об угрозе его безопасности со стороны российских агентов.

Об этом пишет издание Financial Times.

По словам Грозева, представители власти сообщили ему, что его «активно ищут нанятые Россией убийцы с помощью местных коллаборантов».

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Грозев также рассказал, что бывший офицер австрийских спецслужб, действуя по заданию российской разведки, получил доступ к его персональным данным.

«Австрийские власти считают, что я не в безопасности», — сказал он.

Также отмечается, что Грозев покинул Австрию и находится в «безопасном месте в Северной Америке».

Ранее сообщалось, что Грозев был вынужден покинуть столицу Австрии Вену, где проживал в течение последних 20 лет, из-за вероятной угрозы со стороны российских спецслужб.

Россия объявила в розыск Грозева. Как сообщают кремлевские пропагандистские ресурсы, журанлиста, являющегося гражданином Болгарии, обвиняют в якобы распространении «фейков» для «дискредитации» армии РФ.