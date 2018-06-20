Грибаускайте: Литва должна быть готова к нападению России

Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что опасность вторжения России в ее страну существует и Вильнюс должен быть к этому готов.

В интервью Spiegel Online она заявила, что Литва должна быть готова к возможному нападению РФ "политически и технологически".

"Мы должны быть готовы: мысленно, политически, технологически, в сердце и душе", - отметила литовский президент.

В то же время, по словам Грибаускайте, если Литва покажет, что она может и хочет защититься, то никто на нее не нападет.

Она считает, что западные страны относятся к России слишком мягко и недооценивают угрозу.

"Только когда на них совершено нападение и они замечают, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами, они просыпаются", - подчеркнула Грибаускайте.