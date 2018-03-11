Гражданин Латвии на территории страны занимался шпионажем в пользу России

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Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет
Фото: открытый источник

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет

В Латвии прокуратура Видземского судебного округа предъявила гражданину страны обвинение в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает Delfi.

Полиция 26 февраля просила прокуратуру начать уголовное преследование по двум статьям Уголовного закона о незаконном сборе не подлежащих разглашению сведений с целью передачи иностранному государству и о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Айга Эйдука подтвердила, что обвинение предъявлено. Обвиняемый свою вину признает полностью и раскаивается. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Прокуратура подтвердила, что шпионаж происходил на территории Алуксненского края (северо-восток Латвии).

Ранее в Латвии полиция задержала российского пропагандиста с ТВЦ.

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