График визита Эрдогана в Германию изменили из-за угрозы безопасности

Программу визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию изменили из соображений безопасности по причине протестов и политических разногласий. Об этом сообщает DPA.

Отмечается, что это последний день запланированного визита президента Турции.

Как сообщает издание, после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель во время завтрака, Эрдоган отправился в Кельн, где запланировано открытие новой центральной мечети в городе.

Ранее администрация города планировала провести большое мероприятие под открытым небом, однако в пятницу данные планы отменили из соображений безопасности.

Отмечается, что в церемонии открытия могут принять участие только приглашенные гости и что широкая общественность не будет допущена к мечети.

Рядом с мечетью был установлен большой периметр безопасности, а также несколько тысяч полицейских были развернуты по всему городу.

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