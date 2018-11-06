06 ноября 2018, вторник

ГПУ отказала Узбекистану в экстрадиции журналиста, критиковавшего власть

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Иллюстративное фото
Фото: www.flickr.com

Иллюстративное фото

Генеральная прокуратура Украины отказала в экстрадиции узбекского журналиста Нарзулло Ахунжонова, которой требует власть Узбекистана.

Об этом сообщила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

Покальчук отметила, что Ахунжонов получил в Украине официальный статус беженца.

Напомним, что журналист Нарзулло Ахунжонов, критиковавший власти Узбекистана, выехал из страны в 2013 году из-за угрозы. В Украине суд арестовал его осенью прошлого года, когда Ахунжонов с семьей прилетел в Киев из Турции.

"В прошлом году вместе со своей женой и пятью дочерьми он планировал просить политическое убежище в Украине, и сразу после прилета был задержан в аэропорту Жуляны с целью депортации домой, где ему грозят пытки и несправедливый суд", - отметила Покальчук.

По ее словам, в Узбекистане ведущие правозащитники, критики правительства и независимые журналисты становятся жертвами систематических притеснений и запугиваний, слежки, арестов, нападений и умышленной дискредитации.

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