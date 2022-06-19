Хамство и ложь экс-президента России. Глава Мюнхенской конференции по безопасности назвал Медведева «клоуном» 19 июня, 14:10 Цей матеріал також доступний українською Кристоф Хойсген (Фото:United Nations Police (UNPOL)/www.flickr.com)

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что заместитель главы Совета безопасности страны-агрессора РФ Дмитрий Медведев — «клоун».

Об этом сообщает Bild.

«Медведев сегодня клоун, мне жаль это говорить», — сказал он.

В последнее время Медведев отличился рядом лживых, хамских и агрессивных заявлений касательно Украины и стран Запада.

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Например, он в хамской манере отреагировал на визит президента Франции Эммануеля Макрона, немецкого канцлера Олафа Шольца и премьера Италии Марио Драги в Киев.

«Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы — ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, — домой. И всё хорошо», — написал он в Twitter.

15 июня Медведев в своем Telegram начал фантазировать об «исчезновении» Украины с карты мира в течение двух лет.

Также Медведев заявлял, что войска РФ атаковали бы «командные пункты Украины» вне столицы, если бы президент США Джо Байден решил передать ВСУ ракетные системы с возможностью достать до территории РФ.

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