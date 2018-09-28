28 сентября 2018, пятница

"Говорят документы". Вселенский патриархат обосновал свое право предоставить автокефалию Украинской церкви

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Вселенский Патриарх Варфоломей

Вселенский Патриарх Варфоломей

Константинопольский патриархат заявил, что обладает правом единолично решать вопрос предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Об этом говорится в статье "Вселенский трон и церковь Украины - говорят документы", которая подготовлена на базе исторических материалов.

Согласно документам, в 1589 году, когда Вселенский патриарх унормировал статус московской патриархии, Киевская митрополия не входила в ее пределы.

В 1686 году право рукоположения (хиротонии) митрополита Киевского было предоставлено патриарху Московскому временно, "по экономическим причинам и исходя из политической необходимости", с сохранением всех прав митрополии, которыми она обладала ранее. Во Вселенском патриархате добавили, что выданное тогдашним патриархом Дионисием разрешение на рукоположение было получено под "сильным давлением". 

О сохранении Киевской митрополии в под юрисдикцией Вселенского патриарха свидетельстовало требование к митрополиту Киевскому поминать первоначально Вселенского патриарха во время литургии. 

В материале упомянуты ущемления прав Киевской митрополии со стороны Москвы, которые происходили в то время, когда "Вселенский патриархат переживал сложные времена и никак не мог противодействовать чинимым "обидам". 

Отметим, что в последующем, митрополит Киевский уже не упоминал имя Вселенского патриарха, что по мнению Фанара, может ставить под сомнение его каноничность.

"Поэтому совершенно оправдано, что Вселенский патриархат должен проявить соответствующую материнскую заботу о Церкви Украины в каждом случае, когда это считается необходимым", - резюмировали в Константинополе.

В РПЦ уже заявили, что Константинопольский патриархат представляет недостоверные сведения об истории церкви в Украине, и для утверждения истины нужна серьезная научная дискуссия с использованием архивных документов.

7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей І назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. Личными представителями патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил заявил, что назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии.

14 сентября РПЦ заявила, что прекращает участие в структурах под главенством Константинопольского патриархата и прекращает поминать Вселенского патриарха Варфоломея во время  богослужений на фоне подготовки Фанаром автокефалии Украинской церкви. В то же время в Москве заверили, что "евхаристическое общение" пока не прекращается. 

Во Вселенском патриархате выразили надежду, что это поспешное и неканоническое решение будет отменено и диалог будет восстановлен.

Также Константинополь отметил, что Фанар никогда не давал томоса об автокефалии Московской церкви, а только лишь нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство.

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