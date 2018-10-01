Государственная измена. Признает ли власть Венгрии свою вину в посягательстве на украинский суверенитет

Выдачу венгерских паспортов украинцам на Закарпатье расследуют как государственную измену, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Марина Безега. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Проверка лиц по факту нарушения

По ее словам, по сообщениям в средствах массовой информации прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований и зарегистрировала уголовное производство по статье 111 Уголовного кодекса части первой.

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Скандал на Закарпатье разгорелся после обнародования видео, на котором была зафиксирована выдача украинцам венгерских паспортов в Берегово. Такой процесс сопровождался инструктажем о том, что не стоит сообщать украинской власти о втором паспорте. Также видео зафиксировало, как украинцы зачитывали клятву, в которой обещали считать Венгрию своей родиной.

Скрытую видеозапись раздачи венгерских паспортов украинцам в консульстве Венгрии в Берегово сделал пограничник, который также принял присягу, заявил глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль. В западном региональном управлении Государственной пограничной службы сообщили, что более детальной информации по этому поводу нет.

Отсутствие консенсуса

Темы выдачи закарпатцам венгерских паспортов нарушили в рамках Генассамблеи ООН во время встречи министров иностранных дел Венгрии и Украины. Однако украинский министр Павел Климкин после часа переговоров признал, что общий знаменатель в этом вопросе так и не был найден. Он также предположил, что венгерский консул вскоре будет выслан из страны.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя этот скандал, отметил, что власть Украины хочет использовать антивенгерские настроении, чтобы получить поддержку перед выборами.

По его словам, присяга, зафиксированная на видео, соответствует правилам, поскольку двойное гражданство - это стандартная практика в ЕС.

Высылка консула

В интервью российским СМИ Сийярто также заявил, что в случае высылки консула из Украины Венгрия может пойти на аналогичные действия в отношении одного из украинских консулов. Ранее он также заявлял, что Венгрия осуждает попытки Украины запугать закарпатских венгров и будет принимать меры для замедления интеграции Украины в евроструктуры.

Главу МИД Венгрии занесли в базу сайта Миротворец за покушение на суверенитет Украины

Позиция Венгрии по отношению к Украине в дальнейшем будет оставаться диструктивной, спрогнозировала народный депутат, глава парламентского подкомитета по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции Светлана Залищук. Венгрия будет использовать свои позиции на уровне Евросоюза. Но Украина должна рассчитывать на то, что в Евросоюзе решения принимаются консенсусом, и в дальнейшем заботиться о своей безопасности.

В этом году на Закарпатье разоблачили меньшей мере 39 человек с двойным гражданством. В основном, как сообщили в Государственной пограничной службе, это паспорта Венгрии.

Напомним, что в МИД Венгрии заявили, что в Украине продолжаются антивенгерские атаки, о чем свидетельствует внесение в базу сайта Миротворец главы МИД страны Петера Сийярто. Причиной внесения Сийярто в "чистилище" стали "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Прямые угрозы вооруженного вторжения в Украину".