Госсекретарь США заверил, что Украина и Грузия будут членами НАТО - Климкин Сегодня, 19:53 0 Цей матеріал також доступний українською Павел Климкин Фото: MFA of Ukraine

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что США выразили решительную поддержку намерениям Украины стать полноправным членом НАТО.

Об этом сообщает корреспондент Радио НВ в Брюсселе.

По словам Климкина, государственный секретарь США Майк Помпео в свой речи на саммите НАТО в Брюсселе заверил, что Украина и Грузия будут членами Североатлантического альянса.

Климкин добавил, что он давно не слышал такой поддержки Украины, как на саммите. "Это был уникальный опыт, когда говорили все 29 стран", - сказал министр.

Напомним, что президент Петр Порошенко заявил, что 19 из 29 стран-членов НАТО выступают за предоставление Украине перспективы членства в Альянсе.

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6 июля 2017 года Порошенко утвердил восстановления курса на вступление Украины в НАТО, подписав соответствующий закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины, ранее одобренный Верховной Радой.

Впервые курс на вступление Украины в НАТО был принят во времена президентства Виктора Ющенко (2005-2010).

Однако после победы на президентских выборах Виктора Януковича в 2010 году парламент закрепил на законодательном уровне внеблоковый статус Украины, который, в свою очередь, был отменен Радой в 2014 году после Революции Достоинства.

1 декабря 2017 года президент Порошенко заявил, что в обозримом будущем будут проведены референдумы о вступлении в НАТО и ЕС.

22 ноября 2018 года Конституционный суд поддержал изменения в основной закон в части интеграции в ЕС и НАТО.